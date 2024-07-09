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Ракурс
россия нарушает международное право, вербуя жителей ВОТ на войну, фото: MAYDAY

Рашисты наращивают темпы вербовки жителей ВОТ на войну — ЦНС

9 июл 2024, 14:40
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росія продовжує порушувати міжнародне право й вербує мешканців окупованих територій України на війну проти Батьківщини.


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Про це сьогодні, 9 липня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Мешканців агітують укладати контракти зі зс рф, та обіцяють не відправляти на передову, — вказано в повідомленні. — Для завербованих українців створено окремий полігон поблизу Сімферополя, де вони проходять навчання.

У ЦНС наголошують — обіцянки росіян не відправляти українців на передову є типовою брехнею, адже кремлю вигідна смерть українців незалежно від сторони за яку вони воюють.

Ворог планує використати українців як гарматне м’ясо не лише заради своїх божевільних військових цілей, а й аби розірвати ментальний зв’язок українців на ТОТ з вільною Україною, — наголошують у ЦНС й закликають повідомляти особисті дані рекрутерів з окупаційних «військкоматів» до відповідного анонімного чат-боту.

Источник: Ракурс


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