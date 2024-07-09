Рашисты наращивают темпы вербовки жителей ВОТ на войну — ЦНСhttps://racurs.ua/n197123-rashisty-naraschivaut-tempy-verbovki-jiteley-vot-na-voynu-cns.htmlРакурс
росія продовжує порушувати міжнародне право й вербує мешканців окупованих територій України на війну проти Батьківщини.
Про це сьогодні, 9 липня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Мешканців агітують укладати контракти зі зс рф, та обіцяють не відправляти на передову, — вказано в повідомленні. — Для завербованих українців створено окремий полігон поблизу Сімферополя, де вони проходять навчання.
У ЦНС наголошують — обіцянки росіян не відправляти українців на передову є типовою брехнею, адже кремлю вигідна смерть українців незалежно від сторони за яку вони воюють.
Ворог планує використати українців як гарматне м’ясо не лише заради своїх божевільних військових цілей, а й аби розірвати ментальний зв’язок українців на ТОТ з вільною Україною, — наголошують у ЦНС й закликають повідомляти особисті дані рекрутерів з окупаційних «військкоматів» до відповідного анонімного чат-боту.