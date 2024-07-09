росія порушує міжнародне право, вербуючи жителів ТОТ на війну, фото:

https://racurs.ua/ua/n197123-rashysty-naroschuut-tempy-verbuvannya-jyteliv-tot-na-viynu-cns.html

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росія продовжує порушувати міжнародне право й вербує мешканців окупованих територій України на війну проти Батьківщини.

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Про це сьогодні, 9 липня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Мешканців агітують укладати контракти зі зс рф, та обіцяють не відправляти на передову, — вказано в повідомленні. — Для завербованих українців створено окремий полігон поблизу Сімферополя, де вони проходять навчання.

У ЦНС наголошують — обіцянки росіян не відправляти українців на передову є типовою брехнею, адже кремлю вигідна смерть українців незалежно від сторони за яку вони воюють.