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Ракурс
По «Охматдиту» 8 липня росія завдали ракетного удару, фото: Віктор Ляшко

Скільки дітей перебували в «Охматдиті» в момент російського удару, розповіли у МОЗ

9 лип 2024, 14:09
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У дитячій лікарні «Охматдит» у Києві в момент влучання російської ракети X-101 перебували 627 дітей.


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Наразі 94 дітей перевезли з лікарні до інших медзакладів Києва, 68 залишилися на лікування у вцілілих будівлях «Охматдиту». Про це сьогодні, 9 липня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

465 дітей, які потребували планового лікування, обстежені, їх тимчасово виписали додому. З їхніми батьками підтримується зв’язок, — зазначив Ляшко.

Внаслідок ракетного удару загинули двоє дорослих та зазнали поранень вісім маленьких пацієнтів.

Джерело: Ракурс


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