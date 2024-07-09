Скільки дітей перебували в «Охматдиті» в момент російського удару, розповіли у МОЗ

Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
По «Охматдиту» 8 липня росія завдали ракетного удару, фото: Віктор Ляшко
Скільки дітей перебували в «Охматдиті» в момент російського удару, розповіли у МОЗhttps://racurs.ua/ua/n197122-skilky-ditey-perebuvaly-v-ohmatdyti-v-moment-rosiyskogo-udaru-rozpovily-u-moz.htmlРакурс
У дитячій лікарні «Охматдит» у Києві в момент влучання російської ракети X-101 перебували 627 дітей.
.
Наразі 94 дітей перевезли з лікарні до інших медзакладів Києва, 68 залишилися на лікування у вцілілих будівлях «Охматдиту». Про це сьогодні, 9 липня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.
465 дітей, які потребували планового лікування, обстежені, їх тимчасово виписали додому. З їхніми батьками підтримується зв’язок, — зазначив Ляшко.
Внаслідок ракетного удару загинули двоє дорослих та зазнали поранень вісім маленьких пацієнтів.
Адвокати, будьте пильними, або Наступ на бізнес і свавільні арешти земельних ділянок
Активи окуповано і розтягнуто росіянами. Україні байдуже: брав кредит — поверни
Строк повноважень президента: юридичні аргументи чи політичні розрахунки
Кожен українець зобов’язаний заплатити банкам за втрачене чи зруйноване майно, на яке він брав позику — рішення апеляційного суду
Загрузка...