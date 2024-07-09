Скільки дітей перебували в «Охматдиті» в момент російського удару, розповіли у МОЗ

По «Охматдиту» 8 липня росія завдали ракетного удару, фото: Віктор Ляшко

https://racurs.ua/ua/n197122-skilky-ditey-perebuvaly-v-ohmatdyti-v-moment-rosiyskogo-udaru-rozpovily-u-moz.html

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У дитячій лікарні «Охматдит» у Києві в момент влучання російської ракети X-101 перебували 627 дітей.

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Наразі 94 дітей перевезли з лікарні до інших медзакладів Києва, 68 залишилися на лікування у вцілілих будівлях «Охматдиту». Про це сьогодні, 9 липня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

465 дітей, які потребували планового лікування, обстежені, їх тимчасово виписали додому. З їхніми батьками підтримується зв’язок, — зазначив Ляшко.

Внаслідок ракетного удару загинули двоє дорослих та зазнали поранень вісім маленьких пацієнтів.