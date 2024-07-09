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По «Охматдету» 8 июля россия нанесла ракетный удар, фото: Виктор Ляшко

Сколько детей находились в «Охматдете» в момент российского удара, рассказали в Минздраве

9 июл 2024, 14:09
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У дитячій лікарні «Охматдит» у Києві в момент влучання російської ракети X-101 перебували 627 дітей.


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Наразі 94 дітей перевезли з лікарні до інших медзакладів Києва, 68 залишилися на лікування у вцілілих будівлях «Охматдиту». Про це сьогодні, 9 липня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

465 дітей, які потребували планового лікування, обстежені, їх тимчасово виписали додому. З їхніми батьками підтримується зв’язок, — зазначив Ляшко.

Внаслідок ракетного удару загинули двоє дорослих та зазнали поранень вісім маленьких пацієнтів.

Источник: Ракурс


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