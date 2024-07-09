Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото:

https://racurs.ua/n197136-makron-nazval-dve-strany-vystupauschie-protiv-vstupleniya-ukrainy-v-nato.html

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Вступ України до НАТО не схвалюють дві країни-члени Північноатлантичного альянсу.

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Не хочуть бачити Україну в НАТО Сполучені Штати та Німеччина. Уряди цих країн виявляють «рішучу протидію» запрошенню України. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, передає DPA.

За його словами, українська влада була вкрай незадоволена відсутністю запрошення на попередньому саміті НАТО, що відбувся у Вільнюсі.

Українці були дуже роздратовані, коли дійшли висновку, що двері відчинені, але не настільки. І я думаю, що сценарій вашингтонського саміту такий самий, — зазначив французький лідер.

Однак Макрон вважає, що союзники рано чи пізно таки ухвалять рішення про вступ України до Альянсу.

Згодом агентство DPA видалило новину про те, що Макрон назвав США і Німеччину двома головними противниками членства України в НАТО. В оновленому повідомленні зазначено, що «президент Макрон особисто не робив таких заяв».

Нагадаємо, видання The New York Times повідомило, що НАТО на саміті в липні запропонує Україні створити нову штаб-квартиру у Німеччині для управління військовою допомогою.

Джерело: DPA