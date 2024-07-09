Президент Франції Еммануель Макрон. Фото:

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Вступ України до НАТО не схвалюють дві країни-члени Північноатлантичного альянсу.

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Не хочуть бачити Україну в НАТО Сполучені Штати та Німеччина. Уряди цих країн виявляють «рішучу протидію» запрошенню України. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, передає Yahoo News.

За його словами, українська влада була вкрай незадоволена відсутністю запрошення на попередньому саміті НАТО, що відбувся у Вільнюсі.

Українці були дуже роздратовані, коли дійшли висновку, що двері відчинені, але не настільки. І я думаю, що сценарій вашингтонського саміту такий самий, — зазначив французький лідер.

Однак Макрон вважає, що союзники рано чи пізно таки ухвалять рішення про вступ України до Альянсу.

Нагадаємо, видання The New York Times повідомило, що НАТО на саміті в липні запропонує Україні створити нову штаб-квартиру у Німеччині для управління військовою допомогою.

Джерело: Yahoo News