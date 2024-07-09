Скоростные катера Metal Shark на службе ГПСУ. Фото:

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Сполучені Штати Америки передали для ДПСУ швидкісні катери Metal Shark.

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Ці плавзасоби отримала на озброєння Морська охорона України. Плавзасоби вже використовують на морській та річковій ділянках кордону для охорони та оборони, а також залучають до забезпечення безпекової складової морського коридору в Чорному морі. Про це Державна прикордонна служба 9 липня повідомила у Telegram.

Зазначається, що ці катери обладнані сучасними системами навігації, керування, автоматичного пожежогасіння та камерами відеоспостереження. Це надає їм маневреності, швидкості та ергономічності.

У ДПСУ поінформували, що катери були передані в рамках реалізації спільного проекту із Відділом оборонного співробітництва ODC та за активної підтримки Програми експортного контролю та безпеки кордонів EXBS.

Нагадаємо, у червні морський флот України провів у Чорному морі навчання з висадки десанту «на необладнане узбережжя». Група десанту в бойовій викладці передислоковувались з одного узбережжя на інше, виконуючи маневрування й уникаючи ворожих обстрілів, паралельно здійснюючи обхід потенційно небезпечних ділянок.