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Українські ВМС провели у Чорному морі навчання з висадки десанту "на необладнане узбережжя"
Українські ВМС провели у Чорному морі навчання з висадки десанту «на необладнане узбережжя»https://racurs.ua/ua/n196076-ukrayinski-vms-provely-u-chornomu-mori-navchannya-z-vysadky-desantu-na-neobladnane-uzberejjya.htmlРакурс
Морський флот України провів у Чорному морі навчання з висадки десанту «на необладнане узбережжя».
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Група десанту в бойовій викладці передислоковувались з одного узбережжя на інше, виконуючи маневрування і уникаючи ворожих обстрілів, паралельно здійснюючи обхід потенційно небезпечних ділянок.
Катери та їх екіпажі відпрацьовували перегрупування, прийоми складного маневрування, спільні дії в морі. У фіналі — морські піхотинці здійснили висадку на необладнане узбережжя, щоб виконати поставлене завдання., — повідомляє ВМСУ.
У фіналі — морські піхотинці здійснили висадку на необладнане узбережжя, щоб виконати поставлене завдання.
Раніше ГУР України неодноразово намагалося висаджувати десант у Криму. Пік цієї активності припав на літо та осінь 2023 року.