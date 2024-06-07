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Українські ВМС провели у Чорному морі навчання з висадки десанту "на необладнане узбережжя"

Українські ВМС провели у Чорному морі навчання з висадки десанту «на необладнане узбережжя»

7 чер 2024, 09:19
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Морський флот України провів у Чорному морі навчання з висадки десанту «на необладнане узбережжя».


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Група десанту в бойовій викладці передислоковувались з одного узбережжя на інше, виконуючи маневрування і уникаючи ворожих обстрілів, паралельно здійснюючи обхід потенційно небезпечних ділянок.

Катери та їх екіпажі відпрацьовували перегрупування, прийоми складного маневрування, спільні дії в морі. У фіналі — морські піхотинці здійснили висадку на необладнане узбережжя, щоб виконати поставлене завдання., — повідомляє ВМСУ.

У фіналі — морські піхотинці здійснили висадку на необладнане узбережжя, щоб виконати поставлене завдання.

Раніше ГУР України неодноразово намагалося висаджувати десант у Криму. Пік цієї активності припав на літо та осінь 2023 року.

Джерело: Ракурс


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