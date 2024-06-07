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Украинские ВМС провели в Черном море учения по высадке десанта "на необорудованное побережье"

Украинские ВМС провели в Черном море учения по высадке десанта «на необорудованное побережье»

7 июн 2024, 09:19
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Морський флот України провів у Чорному морі навчання з висадки десанту «на необладнане узбережжя».


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Група десанту в бойовій викладці передислоковувались з одного узбережжя на інше, виконуючи маневрування і уникаючи ворожих обстрілів, паралельно здійснюючи обхід потенційно небезпечних ділянок.

Катери та їх екіпажі відпрацьовували перегрупування, прийоми складного маневрування, спільні дії в морі. У фіналі — морські піхотинці здійснили висадку на необладнане узбережжя, щоб виконати поставлене завдання., — повідомляє ВМСУ.

У фіналі — морські піхотинці здійснили висадку на необладнане узбережжя, щоб виконати поставлене завдання.

Раніше ГУР України неодноразово намагалося висаджувати десант у Криму. Пік цієї активності припав на літо та осінь 2023 року.

Источник: Ракурс


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