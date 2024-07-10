Джо Байден анонсировал поставки новых Patriot Украине. Фото: EPA

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Україна отримає п’ять стратегічних систем ППО від країн-партнерів.

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Під час відкриття саміту НАТО у Вашингтоні президент США Джо Байден оголосив про передачу Україні додаткової системи Patriot. Два «Петріоти» будуть надані Німеччиною та Румунією. Ще одну Нідерланди зберуть спільно з іншими партнерами. А Італія передасть Україні систему SAMP-T. Про це повідомив «Голос Америки».

Ці п’ять стратегічних систем протиповітряної оборони допоможуть захистити українські міста, мирних жителів і військових, і ми тісно співпрацюємо з українським урядом, щоб ці системи можна було швидко використовувати, — зазначив американський лідер.

Байден додав, що Вашингтон разом із партнерами працюють над наданням Україні цього року десятків додаткових стратегічних систем ППО. У наступні місяці Україні передадуть системи протиповітряної оборони NASAMS, HAWK, IRIS-T та Gepard.

Також глава Сполучених Штатів заявив про відправку в Україну у 2025 році перехоплювачів, які були заплановані для постачання в інші країни.

Президент Володимир Зеленський подякував США за нові системи Patriot, але сказав, що їх недостатньо. Як приклад, він назвав останню атаку рф на Київ, «який, здається, був добре захищений».

Дякуємо за це рішення по додаткових системах Patriot. Вони, звісно, допоможуть. Цього недостатньо, ніколи не достатньо, — заявив він, відповідаючи на запитання в Інституті Рональда Рейгана.

Також Зеленський додав, що Україні потрібно мінімум 128 винищувачів F-16 й наголосив, що щодня росія використовує проти України 300 літаків.

Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський висловив упевненість у тому, що Україна отримає від союзників більшу кількість систем протиповітряної оборони для захисту від російського терору. Також він повідомив про переговори щодо постачання Україні більшої кількості винищувачів F-16.

Джерело: «Голос Америки»