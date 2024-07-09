Зеленські прибули до Вашингтона. Скріншот з відео

https://racurs.ua/ua/n197133-zelenskyy-prybuv-do-vashyngtona-na-samit-nato-video.html

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Президент Володимир Зеленський разом з Оленою Зеленською прибули до Сполучених Штатів Америки.

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У Вашингтоні глава держави візьме участь у Саміті НАТО. Перед початком саміту президент з першою леді поклали вінки до пам’ятника жертвам Голодомору та зустрілися з місцевою українською громадою. Про це повідомив телеканал FREEДОМ.

Президент у вечірньому відеозверненні висловив упевненість у тому, що Україна отримає більшу кількість систем протиповітряної оборони для захисту від російського терору. Також йдуть переговори щодо постачання Україні більшої кількості винищувачів F-16.

Також Зеленський пообіцяв відновити лікарню «Охматдит». Повідомив, що Кабмін ухвалив виділити 100 млн грн на підтримку лікарні, а в перспективі надійде ще 300 млн грн.

Зараз — Вашингтон. Сьогодні розпочинається саміт НАТО. Боремося за більшу кількість ППО для України. Я впевнений, що буде, — заявив він.

Як відомо, у Вашингтоні з 9 по 11 липня відбудеться саміт НАТО. Одним з головних питань на ньому буде стане підтримка України. У Києві очікують, союзники ухвалять рішення щодо посилення української протиповітряної оборони.

На попередньому саміті НАТО, який відбувся в липні 2023 року у Вільнюсі, Альянс ухвалив рішення, що Україна стане членом блоку без плану дій щодо членства.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що підтримка України буде найнагальнішим питанням саміту у Вашингтоні. А в Білому домі заявляли, що президент США Джо Байден може зустрітися з Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО.

Джерело: FREEДОМ