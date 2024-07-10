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Ракурс
Более 20 украинских мужчин хотели бежать в Молдову. Фото:

ГПСУ разоблачила группу из 23 нарушителей — хотели бежать в Молдову на зерновозе

10 июл 2024, 14:48
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Незаконну схему переправлення чоловіків за кордон викрили прикордонники.


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Затримано групу з 23 осіб, яких до прикордоння на зерновозі підвіз поплічник організатора незаконної схеми. Шлях до Молдови вони мали подолати пішки. Про це Державна прикордонна служба України 10 липня повідомила у Telegram.

За послугу переправлення чоловіки заплатили від 5 до 16 тис. дол. Однак по дорозі за кордон їх затримали. На українців склали адміністративні протоколи. Зараз встановлюється коло причетних до схеми осіб.

Нагадаємо, у червні в Одеській області прикордонники викрили масштабну схему незаконного переправлення майже 100 чоловіків через кордон. У чотирьох бусах, які зупинили ДБР та ДПСУ, виявили 47 чоловіків. Інші 53 українців не встигли дістатися «точки збору».

Источник: Ракурс


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