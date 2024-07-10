Невеселый прогноз по войне в Украине сделали в НАТО. Фото: ОП

https://racurs.ua/n197155-neveselyy-prognoz-po-voyne-v-ukraine-sdelali-v-nato.html

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Війна в Україні може тривати ще кілька років, тому необхідна підтримка Києва у довгостроковій перспективі.

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Цей військовий конфлікт «потребуватиме років цілеспрямованих зусиль», бо країна-агресор рф «безсумнівно» зможе витримувати життя в умовах воєнної економіки ще мінімум три-чотири роки. Про це заявив топ-посадовець НАТО під час 75-го саміту у Вашингтоні, передає «Голос Америки».

За його словами, після переходу рф на воєнні рейки довгострокові наслідки будуть відчутними та значними для російської економіки. Однак в Альянсі вважають, що росіяни готові до такого життя, яке нав’язала їм диктатура.

Зрештою, ми всі маємо бути готові продовжувати підтримувати Україну навіть після 2025 року. Ми всі дуже добре розуміємо, і, як ми вже говорили протягом тривалого часу, це не конфлікт, який вірогідно незабаром закінчиться, — зазначив неназваний чиновник.

Нагадаємо, результати опитування соціологічної служби Центр Разумкова показали, що у перемогу України у війні до кінця 2024 року вірять 24% опитаних. Приблизно 38% українців вважають, що Україна переможе через рік або два. Ще 15% респондентів гадають, що для цього потрібно більше часу — два або три роки, а 5% проголосували за понад п’ять років. Ще 1% висловив песимістичні погляди, тобто відповіли, що «навряд чи за мого життя».

Джерело: «Голос Америки»