Агент фсб шпионил на Буковине под «прикрытием» курьерской доставки (ФОТО)https://racurs.ua/n197185-agent-fsb-shpionil-na-bukovine-pod-prikrytiem-kurerskoy-dostavki-foto.htmlРакурс
На Буковині запобігли серії ракетних ударів рф по критичній інфраструктурі, затримавши агента фсб, який готував координати для вогневого ураження ключових транспортних шляхів.
Про це сьогодні, 11 липня, повідомляють прес-служби СБУ та Чернівецької обласної прокуратури.
Зазначається, що ворога цікавили:
- передусім вузлові станції та залізничні маршрути, якими Сили оборони переправляють важке озброєння та боєприпаси на фронт;
- геолокації медустанов, де проходять лікування та реабілітацію українські воїни.
Діючи «під прикриттям» кур'єра популярного сервісу доставки, агент на власному скутері об’їжджав місцевість, де фіксував потрібні йому об'єкти, — зазначають у СБУ. — Отримані відомості він мав направити своєму російському куратору через особистий чат у месенджері.
Зловмисника затримали на одній із вулиць у Чернівцях під час надсилання чергового звіту «куратору».
За даними слідства:
- поплічником агресора є 49-річний місцевий житель, ідейний прихильник рашизму, котрий потрапив у поле зору окупантів через свого знайомого з рф, який співпрацював з фсб;
- він надсилав «замовнику» відеофайли з необхідними координатами будівель сектору безпеки, оборони та закладів охорони здоров’я. За інформацію отримував грошову винагороду на криптогаманець;
- зрадник неодноразово поширював прокремлівські погляди в російських відеочатах. Так,"розважаючись" на російському вебсайті випадкових співрозмовників, вважаючи, що розмовляє з російським військовим, він виправдовував збройну агресію росії проти України, переконував, що чекає так званий «русский мир» у Чернівцях, готовий здавати ворогу не тільки координати стратегічних та військових об'єктів, а й місцевих жителів з проукраїнською позицією.
При обшуках у помешканні затриманого вилучено два мобільні телефони та комп’ютер із доказами злочинної діяльності. Йому повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу:
- ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
- ч. 1 ст. 436−2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).
Зловмисник перебуває під вартою, йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Чоловікові загрожує довічне ув’язнення.