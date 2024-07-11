Агент фсб задержан на Буковине, фото: СБУ

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Ракурс

На Буковині запобігли серії ракетних ударів рф по критичній інфраструктурі, затримавши агента фсб, який готував координати для вогневого ураження ключових транспортних шляхів.

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Про це сьогодні, 11 липня, повідомляють прес-служби СБУ та Чернівецької обласної прокуратури.

Зазначається, що ворога цікавили:

передусім вузлові станції та залізничні маршрути, якими Сили оборони переправляють важке озброєння та боєприпаси на фронт;

геолокації медустанов, де проходять лікування та реабілітацію українські воїни.

Діючи «під прикриттям» кур'єра популярного сервісу доставки, агент на власному скутері об’їжджав місцевість, де фіксував потрібні йому об'єкти, — зазначають у СБУ. — Отримані відомості він мав направити своєму російському куратору через особистий чат у месенджері.

Зловмисника затримали на одній із вулиць у Чернівцях під час надсилання чергового звіту «куратору».

За даними слідства:

поплічником агресора є 49-річний місцевий житель, ідейний прихильник рашизму, котрий потрапив у поле зору окупантів через свого знайомого з рф, який співпрацював з фсб;

він надсилав «замовнику» відеофайли з необхідними координатами будівель сектору безпеки, оборони та закладів охорони здоров’я. За інформацію отримував грошову винагороду на криптогаманець;

зрадник неодноразово поширював прокремлівські погляди в російських відеочатах. Так,"розважаючись" на російському вебсайті випадкових співрозмовників, вважаючи, що розмовляє з російським військовим, він виправдовував збройну агресію росії проти України, переконував, що чекає так званий «русский мир» у Чернівцях, готовий здавати ворогу не тільки координати стратегічних та військових об'єктів, а й місцевих жителів з проукраїнською позицією.

При обшуках у помешканні затриманого вилучено два мобільні телефони та комп’ютер із доказами злочинної діяльності. Йому повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 436−2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Зловмисник перебуває під вартою, йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Чоловікові загрожує довічне ув’язнення.