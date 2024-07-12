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Ракурс
Российские корабли из Черного и Азовского моря продолжают угрожать Украине, инфографика: ВМС

В Черном море российские военные корабли отсутствуют (ИНФОГРАФИКА)

12 июл 2024, 08:28
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У Чорному морі станом на 6.00 сьогоднішнього дня, 12 липня, відсутні російські військові кораблі.


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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

В Азовському морі перебувають три ворожі кораблі, серед них відсутні носії крилатих ракет «Калібр»

У Середземному морі — два ворожі кораблі, які є носіями «калібрів» із загальним залпом до 24 ракет.

Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керченською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

  • до Чорного моря — п’ять суден, з них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря — чотири судна, з них одне рухалось з протоки Босфор.

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), — наголошують у ВМС.

Источник: Ракурс


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