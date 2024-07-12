Російські кораблі з Чорного та Азовського моря продовжують загрожувати Україні, інфографіка: ВМС

https://racurs.ua/ua/n197202-u-chornomu-mori-rosiyski-viyskovi-korabliv-vidsutni-infografika.html

Ракурс

У Чорному морі станом на 6.00 сьогоднішнього дня, 12 липня, відсутні російські військові кораблі.

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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

В Азовському морі перебувають три ворожі кораблі, серед них відсутні носії крилатих ракет «Калібр»

У Середземному морі — два ворожі кораблі, які є носіями «калібрів» із загальним залпом до 24 ракет.

Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керченською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

до Чорного моря — п’ять суден, з них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря — чотири судна, з них одне рухалось з протоки Босфор.