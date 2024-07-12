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Російські кораблі з Чорного та Азовського моря продовжують загрожувати Україні, інфографіка: ВМС
У Чорному морі російські військові кораблів відсутні (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n197202-u-chornomu-mori-rosiyski-viyskovi-korabliv-vidsutni-infografika.htmlРакурс
У Чорному морі станом на 6.00 сьогоднішнього дня, 12 липня, відсутні російські військові кораблі.
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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.
В Азовському морі перебувають три ворожі кораблі, серед них відсутні носії крилатих ракет «Калібр»
У Середземному морі — два ворожі кораблі, які є носіями «калібрів» із загальним залпом до 24 ракет.
Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керченською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:
- до Чорного моря — п’ять суден, з них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря — чотири судна, з них одне рухалось з протоки Босфор.
рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), — наголошують у ВМС.