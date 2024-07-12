Рашисты совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, инфографика: Николай Олещук

https://racurs.ua/n197203-pyat-raket-i-11-bespilotnikov-sbili-sily-oborony-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники вчора, 11 липня, увечері атакували Україну п’ятьма крилатими ракетами повітряного базування типу Х-101, пуски яких здійснювалися із Саратовської області рф.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Крім того, протягом ночі ворог здійснив повітряну атаку 19 ударними БПЛА типу «Shahed-131/136» та безпілотниками невстановленого типу із районів Приморсько-Ахтарська (Краснодарський край рф) та Курська.

Зазначається, що основним напрямком удару був Старокостянтинів. До відбиття повітряного нападу противника залучались винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.

В результаті:

протиповітряного бою ракети було збито у Хмельницькій, Сумській та Черкаській областях; протиповітряною обороною збито 11 «шахедів» та безпілотників невстановленого типу у Миколаївській, Київській, Вінницькій, Хмельницькій, Херсонській та Сумській областях;

решта вісім безпілотників локаційно втрачено.

Імовірно, з метою перевантаження протиповітряної оборони, ворог використовує імітатори ударних БпЛА, — зазначив Олещук.

Інформація щодо постраждали та руйнувань не надходила.