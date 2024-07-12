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FPV-дрон пограничников уничтожил автомобиль оккупантов на Волчанском направлении (ВИДЕО)https://racurs.ua/n197212-fpv-dron-pogranichnikov-unichtojil-avtomobil-okkupantov-na-volchanskom-napravlenii-video.htmlРакурс
FPV-дрон прикордонників знищив транспортний засіб російських окупантів на Вовчанському напрямку.
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Відповідне відео сьогодні, 12 липня, опублікувала прес-служба ДПСУ.
FPV-дрон прикордонників бригади «Гарт» перетворив автомобіль окупантів на металобрухт, — зазначають у ДПСУ.
На відео, знятому камерою FPV-дрона, показано момент завдання удару по автомобілю рашистів.
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