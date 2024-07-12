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Ракурс
Знищення російської техніки, скріншот відео

FPV-дрон прикордонників знищив автомобіль окупантів на Вовчанському напрямку (ВІДЕО)

12 лип 2024, 13:40
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FPV-дрон прикордонників знищив транспортний засіб російських окупантів на Вовчанському напрямку.


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Відповідне відео сьогодні, 12 липня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

FPV-дрон прикордонників бригади «Гарт» перетворив автомобіль окупантів на металобрухт, — зазначають у ДПСУ.

На відео, знятому камерою FPV-дрона, показано момент завдання удару по автомобілю рашистів.

Джерело: Ракурс


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