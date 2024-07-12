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Ракурс
Последствия российских обстрелов Херсона, скриншот видео

В Херсоне повторный российский обстрел ранил снимавшего последствия оператора (ВИДЕО)

12 июл 2024, 15:04
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У Херсоні під час знімання результатів артилерійського обстрілу житлового кварталу вчора, 11 липня, ввечері поранення отримав відеооператор Херсонської обласної військової адміністрації Ігор Загной.


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Про це повідомляє Інститут масової інформації з посиланням на отриману у Херсонській ОВА інформацію.

Зазначається, що подія сталася приблизно об 18.00 у Дніпровському районі міста:

  • на місце обстрілу прибули поліцейські, рятувальники та комунальники, а також оператор ОВА;
  • після цього росіяни здійснили повторний обстріл, скинувши вибухівку з дрона. Оператор отримав акубаротравму. Також було поранено працівника комунального рятувального загону.

Момент ворожого удару Загной зафіксував на відео.

Джерело: Інститут масової інформації

Источник: Ракурс


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