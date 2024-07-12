Наслідки російського обстрілу Херсона, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n197215-u-hersoni-povtornyy-rosiyskyy-obstril-poranyv-operatora-yakyy-znimav-naslidky-video.html

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У Херсоні під час знімання результатів артилерійського обстрілу житлового кварталу вчора, 11 липня, ввечері поранення отримав відеооператор Херсонської обласної військової адміністрації Ігор Загной.

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Про це повідомляє Інститут масової інформації з посиланням на отриману у Херсонській ОВА інформацію.

Зазначається, що подія сталася приблизно об 18.00 у Дніпровському районі міста:

на місце обстрілу прибули поліцейські, рятувальники та комунальники, а також оператор ОВА;

після цього росіяни здійснили повторний обстріл, скинувши вибухівку з дрона. Оператор отримав акубаротравму. Також було поранено працівника комунального рятувального загону.

Момент ворожого удару Загной зафіксував на відео.

В Херсоні росіяни атакували оператора ОВА та комунальників pic.twitter.com/KUlgULyX0n — 0552 (@XEPCOH73000) July 11, 2024

Джерело: Інститут масової інформації