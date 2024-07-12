Последствия российского удара 8 июля, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n197216-dva-korpusa-ohmatdeta-ne-podlejat-vosstanovleniu-lyashko.html

Ракурс

Два корпуси дитячої лікарні «Охматдит», які зазнали пошкоджень внаслідок російської ракетної атаки 8 липня, не підлягають відновленню.

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Тож, їх, ймовірно, знесуть, і замість двох поруйнованих зведуть один новий сучасний корпус. Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко, повідомляє «Суспільне».

За словами міністра, ремонті роботи в «Охматдиті» розпочалися вже наступного дня після російської атаки. 12 липня вдалося відновити функціонування Центру крові.

Це дозволяє нам, з урахування того, що вже запустилася й онкогематологічна лабораторія, поволі повертати онкопацієнтів у відділення, де вже проведені першочергові роботи й приведені до стану, коли можна приймати пацієнтів, — зазначив Ляшко.

Очільник МОЗ повідомив, що на відновлення лікарні зібрали понад 800 млн грн.

Зазначається, що пріоритетом є відновлення у першому, новому, корпусі, заміна пошкодженого медобладнання, проектування та будівництво нового корпусу. За попередніми оцінками, «Охматдит» потребуватиме заміни обладнання на суму близько 360−400 млн грн.

Уже наступного тижня «Охматдит» обере будівельну компанію, яка почне відновлювати лікарню.

Ми очікуємо завершення дефектного акту, який скаже, яка вартість будівництва повинна бути, щоби прибрати усі негаразди після терористичного акту росії, — зазначив Ляшко. — І у понеділок-вівторок «Охматдит» обере компанію, яка буде реалізовувати будівельні роботи. Саме тоді ми вже будемо знати вартість і тривалість відновлення саме нового корпусу.

Джерело: «Суспільне»