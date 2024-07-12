США создадут для Украины авиаракету большой дальности. Фото:

https://racurs.ua/n197220-ssha-sozdadut-dlya-ukrainy-aviaraketu-bolshoy-dalnosti-eram.html

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Недорогу й високоточну ракету повітряного базування створять для України Сполучені Штати Америки.

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Саме Україна є потенційним одержувачем перспективного відносно недорогого високоточного боєприпасу повітряного базування, який отримав позначення Extended Range Attack Munition (ERAM). Таку заяву зробили в Повітряних силах США, повідомляє Aviation Week.

Зазначається, що цей тип ракет надасть українській авіації нові можливості по ураженню цілей за межами досяжності багатьох озброєнь, які зараз присутні в їхньому арсеналі, включаючи високоточні бомби західного виробництва, такі як AASM.

Представники американської оборонки вважають, що за два роки можна буде виготовити 1 тис. одиниць таких боєприпасів. А система навігації ERAM має працювати в умовах погіршення сигналу GPS, що є вкрай актуальним в умовах активного розвитку російських систем радіоелектронної боротьби.

Також ЗМІ розкрили характеристики ERAM:

Маса: 220 кг;

Дальність: понад 400 км;

Максимальна швидкість: не менше М=0,6;

Бойова частина: осколково-фугасна (ймовірно);

Точність: в межах 10 м.

Нагадаємо, Франція, Німеччина, Італія та Польща домовилися спільно розробити ракети наземного базування, які зможуть уражати цілі на відстані до 500 км. Це необхідно, щоб заповнити прогалину в європейських військових складах, яку виявили після початку повномасштабної війни рф проти України.

Джерело: Aviation Week