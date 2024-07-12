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США створять для України авіаракету великої дальності. Фото:
США створять для України авіаракету великої дальності ERAMhttps://racurs.ua/ua/n197220-ssha-stvoryat-dlya-ukrayiny-aviaraketu-velykoyi-dalnosti-eram.htmlРакурс
Недорогу й високоточну ракету повітряного базування створять для України Сполучені Штати Америки.
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Саме Україна є потенційним одержувачем перспективного відносно недорогого високоточного боєприпасу повітряного базування, який отримав позначення Extended Range Attack Munition (ERAM). Таку заяву зробили в Повітряних силах США, повідомляє Aviation Week.
Зазначається, що цей тип ракет надасть українській авіації нові можливості по ураженню цілей за межами досяжності багатьох озброєнь, які зараз присутні в їхньому арсеналі, включаючи високоточні бомби західного виробництва, такі як AASM.
Представники американської оборонки вважають, що за два роки можна буде виготовити 1 тис. одиниць таких боєприпасів. А система навігації ERAM має працювати в умовах погіршення сигналу GPS, що є вкрай актуальним в умовах активного розвитку російських систем радіоелектронної боротьби.
Також ЗМІ розкрили характеристики ERAM:
- Маса: 220 кг;
- Дальність: понад 400 км;
- Максимальна швидкість: не менше М=0,6;
- Бойова частина: осколково-фугасна (ймовірно);
- Точність: в межах 10 м.
Нагадаємо, Франція, Німеччина, Італія та Польща домовилися спільно розробити ракети наземного базування, які зможуть уражати цілі на відстані до 500 км. Це необхідно, щоб заповнити прогалину в європейських військових складах, яку виявили після початку повномасштабної війни рф проти України.
Джерело: Aviation Week