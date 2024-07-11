Чотири країни ЄС розроблятимуть далекобійні ракети. Фото:

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Чотири країни Європейського Союзу домовилися спільно розробити далекобійні ракети.

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Нові крилаті ракети далекого радіусу дії хочуть розробити Франція, Німеччина, Італія та Польща. Очільники Міністерств оборони цих країн підписали відповідний лист про наміри у кулуарах саміту НАТО у Вашингтоні. Про це повідомило агентство Reuters.

Зазначається, що ці країни хочуть розробити ракети наземного базування, які зможуть уражати цілі на відстані до 500 км. Це необхідно, щоб заповнити прогалину в європейських військових складах, яку виявили після початку повномасштабної війни рф проти України.

Більш детальних подробиць про плани цих чотирьох країн поки що немає.

Як відомо, нинішні європейські запаси крилатих ракет включають далекобійні британські Storm Shadow, французькі Scalp та німецькі Taurus.

Нагадаємо, новий прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер дав зрозуміти, що Сили оборони України можуть використати ракети Storm Shadow для ураження військових цілей на території росії.