Руйнування у Мирнограді. Фото: Вадим Філашкін

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Ракурс

Українські міста та села щодня перебувають під російським обстрілами.

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Найбільше дістається населеним пунктам у східних регіонах. Так, сьогодні ввечері ворог двічі обстріляв Мирноград у Донецькій області. Внаслідок обстрілів загинув 15-річний підліток. Поранення дістали 12 осіб, серед яких двоє 13-річних підлітків. Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив у Telegram.

Ворожі обстріли пошкодили близько 20 будинків та адмінбудівлю. Остаточні наслідки обстрілу ще встановлюють.

Крім того, під російськими ударами перебувала й Харківщина. Голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram поінформував, що ворожа авіація скинула бомбу на Вовчанську громаду, яка влучила у приватному секторі Білий Колодязь. Попередньо відомо, що загинули щонайменше троє цивільних та постраждали ще восьмеро осіб.

Нагадаємо, 11 липня російські окупанти вдарили FPV-дроном по точці видачі гуманітарної допомоги у Станіславі Херсонської області. Внаслідок атаки постраждали двоє волонтерок — в них діагностували контузії, струси головного мозку, вибухові та черепно-мозкові травми.