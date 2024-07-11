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Зеленський зустрівся з Байденом. Фото: Reuters
Зеленський зустрівся з Байденом — той оголосив про новий пакет допомогиhttps://racurs.ua/ua/n197199-zelenskyy-zustrivsya-z-baydenom-toy-ogolosyv-pro-novyy-paket-dopomogy.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський і президент США Джо Байден провели зустріч у Вашингтоні.
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У ході зустрічі американський лідер оголосив про новий пакет допомоги для України. Це вже восьмий пакет, схвалений Байденом з кінця квітня, коли Конгрес США ухвалив додаткове фінансування для військової допомоги Києву. Транслював зустріч глав держави YouTube-канал Офісу президента.
Під час зустрічі Байден заявив, що за останні кілька місяців баланс на фронті в Україні «змістився», а ЗСУ зуміли не лише зупинити російських окупантів на Харківщині, але й завдали ворогові значних втрат.
І це дало зрозуміти, що росія не переможе в Україні. Україна переможе, — упевнений Байден.
Господар Білого дому запевнив, що Сполучені Штати будуть з Україною «на кожному кроці». Він також поінформував, що зараз йде робота над тим, щоб Україна використовувала винищувачі F-16 вже влітку цього року.
Український лідер у ході зустрічі подякував за новий пакет допомоги за п’ять нових Patriot та десятки інших систем протиповітряної оборони. Також Зеленський розповів, що хоче обговорити Байденом, як можна зупинити російський терор, а саме — вирішити проблему російських керованих авіаційних бомб.
Звичайно, нам потрібні швидкі кроки, щоб зняти всі обмеження для наших українських солдатів, — зазначив він.
Згодом Пентагон повідомив, що до нового пакету увійшли:
- батарея системи ППО Patriot;
- боєприпаси для NASAMS і HIMARS;
- зенітні ракети для Stinger;
- артилерійські снаряди калібрів 155 мм і 105 мм;
- протитанкові керовані ракети TOW;
- протитанкові комплекси Javelin і AT-4 та боєприпаси.
Новий пакет надаватиметься в межах механізму PDA (Presidential Drawdown Authority), який передбачає постачання зброї безпосередньо зі складів армії США.
Нагадаємо, президент США Джо Байден на відкритті саміту НАТО у Вашингтоні оголосив про передачу Україні додаткової системи Patriot. Ще два «Петріоти» будуть надані Німеччиною та Румунією. Одну таку систему Нідерланди зберуть спільно з іншими партнерами. Італія зголосилася передати Україні SAMP-T.