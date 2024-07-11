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Ракурс
Австралія надасть Україні рекордний пакет військової допомоги. Фото:

Австралія надасть Україні рекордний пакет військової допомоги

11 лип 2024, 21:22
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Нову військову допомогу від Австралії отримає Україна.


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Канберр надасть Києву військову допомогу на 250 млн — це найбільший пакет від Австралії від початку повномасштабної війни. ЗСУ передадуть керовані ракети і ракети ППО, протитанкову зброю та боєприпаси. Про це повідомив австралійський мовник ABC.

Зазначається, що також Австралія направить персонал для нового командування НАТО у Вісбадені (NSATU), яке створюють для координації поставок військової техніки Україні та підготовки українських військ.

Президент Володимир Зеленський подякував Австралії за оголошений оборонний пакет. Свою подяку він висловив на зустрічі в п’ятисторонньому форматі з лідерами індо-тихоокеанських держав — партнерів НАТО.

Окремо наголосив, що на тлі постійних атак Росії Україні терміново потрібне посилення протиповітряної оборони системами ППО та РЕБ. Дякую партнерам за незмінну солідарність і підтримку України в боротьбі з російською агресією, — зазначив глава держави у Telegram.

Нагадаємо, 11 липня Україна та Румунія підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки, яка включає передачу системи Patriot та сприяння максимально швидкому транзиту всієї необхідної техніки своєю територією до України.

Джерело: Ракурс


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