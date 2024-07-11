Зеленский встретился с Байденом. Фото: Reuters

https://racurs.ua/n197199-zelenskiy-vstretilsya-s-baydenom-tot-obyavil-o-novom-pakete-pomoschi.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський і президент США Джо Байден провели зустріч у Вашингтоні.

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У ході зустрічі американський лідер оголосив про новий пакет допомоги для України. Це вже восьмий пакет, схвалений Байденом з кінця квітня, коли Конгрес США ухвалив додаткове фінансування для військової допомоги Києву. Транслював зустріч глав держави YouTube-канал Офісу президента.

Під час зустрічі Байден заявив, що за останні кілька місяців баланс на фронті в Україні «змістився», а ЗСУ зуміли не лише зупинити російських окупантів на Харківщині, але й завдали ворогові значних втрат.

І це дало зрозуміти, що росія не переможе в Україні. Україна переможе, — упевнений Байден.

Господар Білого дому запевнив, що Сполучені Штати будуть з Україною «на кожному кроці». Він також поінформував, що зараз йде робота над тим, щоб Україна використовувала винищувачі F-16 вже влітку цього року.

Український лідер у ході зустрічі подякував за новий пакет допомоги за п’ять нових Patriot та десятки інших систем протиповітряної оборони. Також Зеленський розповів, що хоче обговорити Байденом, як можна зупинити російський терор, а саме — вирішити проблему російських керованих авіаційних бомб.

Звичайно, нам потрібні швидкі кроки, щоб зняти всі обмеження для наших українських солдатів, — зазначив він.

Згодом Пентагон повідомив, що до нового пакету увійшли:

батарея системи ППО Patriot;

боєприпаси для NASAMS і HIMARS;

зенітні ракети для Stinger;

артилерійські снаряди калібрів 155 мм і 105 мм;

протитанкові керовані ракети TOW;

протитанкові комплекси Javelin і AT-4 та боєприпаси.

Новий пакет надаватиметься в межах механізму PDA (Presidential Drawdown Authority), який передбачає постачання зброї безпосередньо зі складів армії США.

Нагадаємо, президент США Джо Байден на відкритті саміту НАТО у Вашингтоні оголосив про передачу Україні додаткової системи Patriot. Ще два «Петріоти» будуть надані Німеччиною та Румунією. Одну таку систему Нідерланди зберуть спільно з іншими партнерами. Італія зголосилася передати Україні SAMP-T.