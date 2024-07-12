Денис Шмыгаль в Харьковской области. Фото: Денис Шмыгаль в Telegram

https://racurs.ua/n197224-kabmin-vydelil-pochti-2-mlrd-grn-na-vosstanovlenie-teplosnabjeniya-harkova.html

Ракурс

Кабінет міністрів України виділив 1,9 млрд грн на відновлення теплопостачання Харкова.

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За гроші, які були надані в межах гранту від Світового банку, закуплять необхідне обладнання та проведуть роботи, щоб харків’яни взимку були з теплом. Також триває робота над посиленням захисту енергетичних об'єктів та відновленням роботи ТЕЦ. Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 12 липня повідомив у Telegram за результатами поїздки на Харківщину.

Також очільник уряду оглянув процес спорудження фортифікаційних укріплень Харківщини. Шмигаль нагадав, що в цьому році на зведення оборонних рубежів у цьому регіоні було виділено 5,9 млрд грн.

Крім того, Кабмін під час виїзного засідання у Харківській області ухвалив рішення про направлення додаткових 6,8 млрд грн на реалізацію програми «єВідновлення». З цих коштів 2,4 млрд грн будуть спрямовані на ремонти житла українців. Ще 4,4 млрд грн будуть направлені на фінансування житлових сертифікатів.

За словами прем'єра, завдяки програмі «єВідновлення» влада допомогла відновити житло для майже 20 тис. родин Харківської області.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликав владу міст України встановити альтернативні джерела енергії, щоб забезпечити безперебійне електропостачання об'єктів критичної інфраструктури.