Статус УБД можно будет оформить в «Дії». Фото: «Армия.Информ»

https://racurs.ua/n197230-status-ubd-mojno-budet-oformit-na-portale-diya-ministr.html

Ракурс

Оформити статус учасника бойових дій в Україні можна буде на порталі «Дія».

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Кабінет міністрів спростив процедуру надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб. Відповідне рішення вже ухвалене. Про це 12 липня міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Telegram.

Зараз, щоб подати документи на статус УБД, треба звертатися або до спеціальної комісії, або до військової частини. Скоро це все можна буде зробити через портал «Дія» кількома кліками.

У застосунку «Дія» вже доступні посвідчення УБД для військових та їхніх родин.

Міністр наголосив, що урядовці працюють, щоб захисники «не стояли в чергах і не витрачали часу на папірці».

А представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук поінформував у Telegram, що уряд спростив процедуру надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб. Подати заяви у паперовій формі можна через центри надання адміністративних послуг незалежно від зареєстрованого місця проживання. Також передбачені приймання та передача через електронний кабінет заяви з необхідними для неї документами.

Нагадаємо, 18 червня у мобільному застосунку «Резерв+" став доступний електронний військово-обліковий документ. У Міністерстві оборони України заявили, що документ у додатку має таку ж юридичну силу, як паперовий. Уповноважені органи можуть перевіряти його чинність, відсканувавши QR-код.