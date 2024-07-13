Маск тайно профинансировал предвыборную кампанию Трампа

https://racurs.ua/n197243-mask-tayno-profinansiroval-predvybornuu-kampaniu-trampa.html

Ракурс

Ілон Маск таємно пожертвував гроші на передвиборчу кампанію Дональда Трампа.

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Bloomberg пише, що Маск зробив внесок політичній групі America PAC, що займається агітацією. Яку суму мільярдер пожертвував, не уточнюється, але її обсяг характеризують як «значний». America PAC має розкрити список своїх донорів 15 липня.

Раніше Маск публічно заперечував свою причетність до спонсорування будь-яких політичних кампаній. Він писав у мережі Х, що не дає гроші жодному з кандидатів у президенти США, однак останнім часом все частіше критикує Джо Байдена.

Агентство стверджує, що таким чином Маск хоче «залишити слід на політичному ландшафті США».

America PAC — найбільший платник за прямі контакти з американськими виборцями. На даний момент вона витратила 15,8 млн доларів. Група також оплачує виходи замовних матеріалів у ЗМІ, SMS-розсилки та телефонні контакти з виборцями, вказує агентство.

Трамп, як очікується, наступного тижня буде офіційно висунутий як кандидат від Республіканської партії на президентських виборах у США, які можуть стати найдорожчими в історії країни, зазначає Bloomberg.