Польша готова поставлять Украине электричество со своих ТЭС, но есть условие

https://racurs.ua/n197249-polsha-gotova-postavlyat-ukraine-elektrichestvo-so-svoih-tes-no-est-uslovie.html

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Польща готова постачати Україні електрику зі своїх ТЕС, якщо не платитиме за викиди.

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Про таку ініціативу заявив Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск після зустрічі з Володимиром Зеленським у Варшаві.

Ми зараз працюємо над ідеєю, щоб мати можливість спалювати польське вугілля, якого у нас зараз багато, щоб не платити за його спалювання, тобто за викиди, і відправляти електроенергію, вироблену польськими електростанціями з польського вугілля за європейські гроші, через наявний енергоміст в Україну, — сказав Туск.

Речник Єврокомісії Тім Макфі повідомив журналістам, що польська влада попросила про зустріч для обговорення цього питання. Польща готова постачати електроенергію, якщо не буде платити за викиди.