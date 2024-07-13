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Ракурс

Польща готова постачати Україні електрику зі своїх ТЕС, але є умова

13 лип 2024, 14:22
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Польща готова постачати Україні електрику зі своїх ТЕС, якщо не платитиме за викиди.


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Про таку ініціативу заявив Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск після зустрічі з Володимиром Зеленським у Варшаві.

Ми зараз працюємо над ідеєю, щоб мати можливість спалювати польське вугілля, якого у нас зараз багато, щоб не платити за його спалювання, тобто за викиди, і відправляти електроенергію, вироблену польськими електростанціями з польського вугілля за європейські гроші, через наявний енергоміст в Україну, — сказав Туск.

Речник Єврокомісії Тім Макфі повідомив журналістам, що польська влада попросила про зустріч для обговорення цього питання. Польща готова постачати електроенергію, якщо не буде платити за викиди.

Джерело: Ракурс


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