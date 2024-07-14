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Ракурс
Автобус с 41 паломником перевернулся в Тернопольской области

Автобус с 41 паломником перевернулся в Тернопольской области (ФОТО)

14 июл 2024, 12:16
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Автобус з паломниками потрапив 14 липня в аварію поблизу села Раковець на Тернопільщині. Попередньо, водій не впорався з керуванням та зʼїхав у кювет.


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В авто перебувала 41 людина, яка їхала на Всеукраїнську прощу в Зарваницю. На місці працюють поліцейські, медики та рятувальники.

До Теребовлянської лікарні станом на 11.30 до медиків за допомогою звернулися 19 людей. П’ять з них госпіталізували.

Серед пасажирів була й дитина, це дівчинка 2011 року народження, яку перенаправили до Тернополя, повідомив медичний директор Богдан Куліковський.

Источник: Ракурс


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