У московитов запылала телебашня в Курской области

https://racurs.ua/n197287-u-moskovitov-zapylala-telebashnya-v-kurskoy-oblasti-video.html

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У російському місті Суджі 14 липня внаслідок атаки дрона загорілася телевізійна вежа.

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Про це заявив губернатор Курської області Олексій Смирнов.

За даними пропагандистських ЗМІ щонайменше два дрони-камікадзе атакували телевізійну вежу, там пожежа.

Також був удар по «закритій міській заправці». РосЗМІ пишуть, нібито раніше в Суджанському районі було чотири заправки. Перші дві розбомбили 5 липня, а решту дві — дев’ятого. Зараз усі чотири АЗС закриті.

Раніше добрі дрони вже прилітали до Суджі. Вони спалили тут підстанцію та атакували маслоробний комбінат.