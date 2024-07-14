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Ракурс
У московитов запылала телебашня в Курской области

У московитов запылала телебашня в Курской области (ВИДЕО)

14 июл 2024, 16:03
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У російському місті Суджі 14 липня внаслідок атаки дрона загорілася телевізійна вежа.


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Про це заявив губернатор Курської області Олексій Смирнов.

За даними пропагандистських ЗМІ щонайменше два дрони-камікадзе атакували телевізійну вежу, там пожежа.

Також був удар по «закритій міській заправці». РосЗМІ пишуть, нібито раніше в Суджанському районі було чотири заправки. Перші дві розбомбили 5 липня, а решту дві — дев’ятого. Зараз усі чотири АЗС закриті.

Раніше добрі дрони вже прилітали до Суджі. Вони спалили тут підстанцію та атакували маслоробний комбінат.

Источник: Ракурс


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