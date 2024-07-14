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Ракурс
Почему Ермак молчит о покушении на Трампа – сеть наполнилась мемами

Почему Ермак молчит о покушении на Трампа — сеть наполнилась мемами

14 июл 2024, 17:48
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Мережа наповнилася мемами, які автори присвятили темі замаху на Дональда Трампа і тому, як в Україні почали пояснювати цю подію.


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Політолог Євген Магда пожартував: чому мовчить Андрій Єрмак, голова президентської канцелярії, який зазвичай коментує багато новин.

А от Дмитро Золотухін покепкував з авторів конспірологічних теорій, які почали говорити про те, що замах був інсценізований.

Згадували у мережі й так званий «яєчний» замах на Віктора Януковича, вважаючи саме його справжнім, а постріли у Трампа — дитячими забавами.

Був жарт і на футбольну тему: мовляв, шматочок ушкодженого вуха Трампа потрапив у поле зору технології VAR і це офсайд — положення «поза гроюю».

Інші автори обіграли участь Трампа у фільмі «Один вдома» та порівняли екс-президента США з художником Ван Гогом та польським актором Юліушем Махульським, зіркою польського фільму «Ва-Банк»

Останній в одному з епізодів стрічки торкається свого вуха і промовляє «Ухо от следзя» (вухо від оселедця, тобто «мене точно ніхто не переграє" — «Ракурс»).

Утім, найбільшими жартівниками виявилися роспропагандони, які почали шукати зв’язки замаху з Україною.

Источник: Ракурс


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