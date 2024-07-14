В "Евросолидарности" заявили, что Порошенко не пускают в США на конгресс республиканцев

https://racurs.ua/n197292-v-evrosolidarnosti-zayavili-chto-poroshenko-ne-puskaut-v-ssha-na-kongress-respublikancev.html

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Петра Порошенка та декількох інших його однопартійців не пускають у США на конгрес республіканців.

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Про це йдеться у заяві «Європейської солідарності».

Поїздка планувалася на Республіканський конгрес в Мілуокі, де оберуть кандидатів в президенти і віцепрезиденти від цієї партії.

Порошенко, його однопартійка Іванна Климпуш-Цинцадзе (очільниця євроінтеграційного комітету Ради), а також нардепки Марія Іонова та Ірина Геращенко отримали запрошення на Конвент.

Утім, як стверджують в «ЄС», відрядження не підписане.

Очевидно, що це вказівка Банкової заблокувати нам участь в важливому заході республіканської партії. Ми мали насичену програму, яка передбачала короткі зустрічі з кандидатом в президенти і віцепрезиденти США, лідерами партії. У Вашингтоні ми мали заплановані зустрічі з демократами. Розцінюємо ці дії влади як свідоме шкідництво міжпартійним українсько- американським взаєминам. Програма делегації «ЄС» у Мілуокі була насиченою, включно з участю у зустрічі делегації Міжнародного демократичного союзу з кандидатами на посади Президента (Трампом) та віце-президента США, — йдеться у заяві.

У партії нагадали, що у Порошенка як пʼятого президента України — успішний досвід роботи з президентом Трампом.

Перші «Джавеліни», перші морські катери, початок перемовин про системи «Петріот» та гелікоптери «Апачі», «Декларація Помпео» про американську політику невизнання спроби анексії Криму — це далеко не повний список.

Восени 2023 року Банкова вже не випустила Порошенка на зустріч із республіканцями.