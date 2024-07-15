рф отправляет в бой неукомплектованные подразделения. Фото:

https://racurs.ua/n197300-rossiya-otpravlyaet-v-boy-neukomplektovannye-podrazdeleniya-isw.html

Ракурс

Російське військове командування відправляє у бій неукомплектовані та погано оснащені підрозділи.

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Країна-агресор могла відправити в бій підрозділи, які були призначені для оперативного резерву. Зокрема, 27-у мотострілецьку дивізію, яка мала бути сформована як оперативний резерв Центрального угруповання військ. рф відправила 433-й мотострілковий полк 27-ї мотострілецької дивізії, укомплектований залишками 21-ї мотострілецької бригади, що деградували, в район північно-західніше Авдіївки до повного відновлення боєздатності. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Також ворог достроково перекинув 506-й та 589-й мотострілецькі полки на Торецький напрямок до того, поки підрозділи не вийшли на «планові терміни».

В ISW зазначають, що російське військове командування хотіло оснастити частини 27-ї мотострілецької дивізії лише до 87% від необхідної за доктриною кількості озброєння та техніки. Агресор планував привести до бойового готовності 433-й, 506-й та 598-й мотострілецькі полки до початку нинішнього літа.

Вперше аналітики зафіксували повідомлення про підрозділи 27-ї мотострілецької дивізії, що діють під Авдіївкою у квітні 2024 року та під Торецьком на початку липня 2024 року. Це може свідчити про те, що російське командування відстало від передбачуваного графіка укомплектування і не змогло оснастити ці підрозділи до 87%.

Росіяни могли кинути ці непідготовлені підрозділи у бій задля посилення штурмів, які продовжуються на сході України.

Нагадаємо, днями в ISW заявили, що українські війська намагаються перехопити тактичну ініціативу, проводячи обмежені контратаки на окремих ділянках фронту. І вони будуть здатні контратакувати, в залежності від надходження західної допомоги.