Українські військові проводять контратаки на окремих ділянках фронту

https://racurs.ua/ua/n197237-ukrayinski-viyskovi-kontratakuut-na-okremyh-dilyankah-frontu.html

Ракурс

Українські військові проводять контратаки на окремих ділянках фронту. Про це пишуть у новому звіті американського Інституту вивчення війни.

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Зокрема, йдеться про те, що українські війська намагаються перехопити тактичну ініціативу, проводячи обмежені контратаки на окремих ділянках фронту. І вони будуть здатні контратакувати, в залежності від надходження західної допомоги.

За оцінками західних і американських офіційних осіб, українські війська продовжуватимуть оборонятися протягом наступних шести місяців і не зможуть провести широкомасштабну контрнаступальну операцію до 2025 року.

Однак, військові аналітики ISW зазначили, що українські війська вже намагаються перехопити тактичну ініціативу.