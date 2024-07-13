Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Українські військові проводять контратаки на окремих ділянках фронту

Українські військові контратакують на окремих ділянках фронту

13 лип 2024, 09:22
999

Українські військові проводять контратаки на окремих ділянках фронту. Про це пишуть у новому звіті американського Інституту вивчення війни.


.

Зокрема, йдеться про те, що українські війська намагаються перехопити тактичну ініціативу, проводячи обмежені контратаки на окремих ділянках фронту. І вони будуть здатні контратакувати, в залежності від надходження західної допомоги.

За оцінками західних і американських офіційних осіб, українські війська продовжуватимуть оборонятися протягом наступних шести місяців і не зможуть провести широкомасштабну контрнаступальну операцію до 2025 року.

Однак, військові аналітики ISW зазначили, що українські війська вже намагаються перехопити тактичну ініціативу.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів