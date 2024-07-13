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Ракурс
Украинские военные контратакуют на отдельных участках фронта

Украинские военные контратакуют на отдельных участках фронта

13 июл 2024, 09:22
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Українські військові проводять контратаки на окремих ділянках фронту. Про це пишуть у новому звіті американського Інституту вивчення війни.


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Зокрема, йдеться про те, що українські війська намагаються перехопити тактичну ініціативу, проводячи обмежені контратаки на окремих ділянках фронту. І вони будуть здатні контратакувати, в залежності від надходження західної допомоги.

За оцінками західних і американських офіційних осіб, українські війська продовжуватимуть оборонятися протягом наступних шести місяців і не зможуть провести широкомасштабну контрнаступальну операцію до 2025 року.

Однак, військові аналітики ISW зазначили, що українські війська вже намагаються перехопити тактичну ініціативу.

Источник: Ракурс


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