Командир судна ВМС без взятки не отпускал моряков на берег. Фото: ДБР

https://racurs.ua/n197308-komandir-sudna-vms-bez-vzyatki-ne-otpuskal-moryakov-na-bereg-gbr.html

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Командир одного з суден Військово-морських сил ЗСУ погорів на хабарництві.

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Офіцер вимагав з підлеглих плату за відгул на сушу. Щоб піти у законний вихідний з судна, підлеглі мали сплатити йому 10 тис. грн. Без хабаря він не відпускав моряків на берег. Про це 15 липня повідомило Державне бюро розслідувань.

Слідство вважає, що так зловмисник щомісяця міг заробляти на відгулах моряків не менше 150 тис. грн.

Затримали зловмисника 9 липня під час одержання чергової оплати у сумі 1 тис. дол. Ці гроші він отримав від підлеглого за можливість протягом місяця ходити у вихідні на сушу.

Нагадаємо, у червні співробітники ДБР затримали сина начальника одного із відділень Вінницького об'єднаного міського ТЦК та СП, який обіцяв за 20 тис. дол. місцевому жителю «зробити» пакет документів для виїзду за кордон.