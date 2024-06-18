Сина начальника одного із відділень Вінницького об’єднаного міського ТЦК та СП затримало ДБР, фото: ДБР

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Співробітники ДБР затримали сина начальника одного із відділень Вінницького об'єднаного міського ТЦК та СП, який обіцяв за гроші місцевому жителю «зробити» пакет документів для виїзду за кордон.

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Про це сьогодні, 18 червня, повідомила прес-служба ДБР.

Чоловік запевняв, що за 20 тис. доларів США його батько підготує документи, які дозволять уникнути мобілізації та виїхати з України, — зазначають у ДБР.

За оперативними даними, син посадовця пропонував й іншим особам подібну «допомогу».

Зокрема, під час обшуків у нього виявлено та вилучено пусті повістки, більше десятка копій паспортів чоловіків призовного віку, готівку у різній валюті, — розповіли у відомстві.

Зазначається, що сина посадовця затримали 14 червня під час передачі 15 тис. дол. США. Раніше він вже встиг отримати від «клієнта» 5 тис. дол. США.

Були проведені обшуки за місцем проживання та роботи фігуранта та його батька.

Наразі сину посадовця повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням (ч. 3 ст. 369−2 КК України), — зазначають у ДБР. — Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави 1 млн грн.

Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років з конфіскацією майна.

Слідство триває, перевіряється причетність до злочину не тільки батька затриманого, а й інших посадовців Вінницького ОМТЦК та СП.