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Зеленский разговаривал час со СМИ – главное из пресс-конференции
Зеленский разговаривал час со СМИ — главное из пресс-конференцииhttps://racurs.ua/n197313-zelenskiy-razgovarival-chas-so-smi-glavnoe-iz-press-konferencii.htmlРакурс
Володимир Зеленський заявив, що поки не буде оцінювати роботу головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського в контексті прориву росіян на Харківщині, бо це післявоєнні розмови.
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Про це глава держави сказав на прес-конференції в Києві 15 липня.
Президент додав, що під командуванням Сирського звільняли Харківщину і зупиняли росіян.
Складно сказати, що було, якби не змінилося керівництво армії. Це післявоєнні питання… Я не вважаю, що, якщо будь-хто, хто був на місці Сирського, то не було б прориву. Я вважаю, він би був.
Пресконференція Володимира Зеленського тривала трохи понад годину. Ось головне з неї:
- США вже затвердили пакет допомоги. Зміна президента не зупинить допомогу. Україна готова співпрацювати з будь-якою політичною силою у США, зокрема Республіканською партією. Підтримка України двопартійна. Якщо переможе Трамп — він співпрацюватиме.
- Війська України зупинили наступ на Харківщині і скували там значні сили росіян, які до цього стояли вздовж північного кордону України. Нещодавню заяву очільника ГУР Кирила Буданова про загрозу нового наступу з півночі «неправильно зрозуміли». Ситуація найскладніша на східному напрямку.
- Україна вже має деякі «позитивні сигнали» щодо використання далекобійної зброї. Перемовини із союзниками тривають — їх треба дотиснути.
- Україна отримає запрошення і членство в НАТО, як тільки закінчиться війна. Зараз союзники не можуть дати державі запрошення в повному обсязі. На нещодавньому саміті НАТО Україна отримала максимум, який могла отримати, — підсилення ППО і зобовʼязання щодо винищувачів F-16.
- Мобілізація в Україні йде за планом, однак відчувається нестача тренувальних баз. Їх розширення вже триває. У цьому Україні допоможе Польща.
- Україні потрібно 25 систем ЗРК Patriot, щоб закрити небо.
- Україна отримає від країн Заходу певну кількість літаків F-16. Але їх буде недостатньо, щоб боротися на рівних з російською авіацією. Раніше Зеленський казав, що треба мінімум 128 таких літаків.
- Про підтримку України країнами світу: росія на жаль дуже сильно працює: дезінформує, впливає, підкупає тощо.
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