Зеленський розмовляв годину зі ЗМІ - головне з прес-конференції

https://racurs.ua/ua/n197313-zelenskyy-rozmovlyav-godynu-zi-zmi-golovne-z-pres-konferenciyi.html

Ракурс

Володимир Зеленський заявив, що поки не буде оцінювати роботу головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського в контексті прориву росіян на Харківщині, бо це післявоєнні розмови.

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Про це глава держави сказав на прес-конференції в Києві 15 липня.

Президент додав, що під командуванням Сирського звільняли Харківщину і зупиняли росіян.

Складно сказати, що було, якби не змінилося керівництво армії. Це післявоєнні питання… Я не вважаю, що, якщо будь-хто, хто був на місці Сирського, то не було б прориву. Я вважаю, він би був.

Пресконференція Володимира Зеленського тривала трохи понад годину. Ось головне з неї: