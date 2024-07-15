В польской оппозиции связывают Туска с покушением на Трампа

https://racurs.ua/n197317-v-polskoy-oppozicii-svyazyvaut-tuska-s-pokusheniem-na-trampa.html

Ракурс

У польській опозиції пов’язують Дональда Туска із замахом на Дональда Трампа. Деякі опозиційні політики скористалися можливістю звинуватити польську правлячу силу, пише Euroactiv.

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Речник партії «Право і справедливість» (ПіС) Рафал Бохенек написав:

Нас не злякати… У іншої сторони немає гальм.

В ультраправій «Конфедерації» Туска прямо пов’язали з атакою на Трампа.

Нагадаю, що саме Дональд Туск, голова польського уряду, неодноразово атакував Трампа, — сказав депутат Конрад Беркович.

Колишній євродепутат Яцек Саріуш-Вольський від ПіС нагадав про фото, яке розмістив Туск під час саміту G7 у 2018 році, де він робить жест, ніби стріляє Трампу у спину.

Я бажаю президенту Дональду Трампу швидкого та повного одужання. Насильство ніколи не є відповіддю на політичні розбіжності в демократії. Я впевнений, що це одна річ, з якою ми всі можемо погодитися без жодної тіні сумніву, — написав Туск, президент Європейської ради протягом більшої частини перебування Трампа на посаді, на X.

Президент Анджей Дуда, який, як відомо, має тісні стосунки з Трампом, назвав замах на Трампа «шокуючим моментом не лише для Америки, але й для всього вільного і демократичного світу» і сказав, що «подякував Богу за те, що він врятував його (Трампа) життя».