Четыре очереди одновременно – Укрэнерго об отключении 16 июля

https://racurs.ua/n197321-chetyre-ocheredi-odnovremenno-ukrenergo-ob-otkluchenii-16-iulya.html

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У вівторок, 16 липня, заходи обмеження споживання діятимуть упродовж усієї доби.

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З 00.00 до 2.00 і з 16.00 до 00.00 обленерго будуть застосовувати чотири черги відключень одночасно, повідомили в Укренерго

В інші години будуть долучені три черги.

Аварійні відключення на Харківщині — скасовані. Регіон повернувся до графіка погодинних відключень.

У серпні відключень світла стане менше або ж вони будуть менш тривалими. Тоді з ремонтів вийдуть деякі енергооб'єкти, повідомила речниця «Укренерго» Марія Цатурян. Однак, прогноз діятиме, якщо не буде чергових ударів рф.

За її словами, на ситуацію з енергопостачанням взимку впливатимуть два чинники: інтенсивність обстрілів та успішність протидії російським атакам, а також кількість обладнання, яке вдасться відновити на українських електростанціях.