Зеленский интересовался у Буданова содержанием его заявлений о наступлении московитов с севера

https://racurs.ua/n197323-zelenskiy-interesovalsya-u-budanova-soderjaniem-ego-zayavleniy-o-nastuplenii-moskovitov-s-severa.html

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Президент Володимир Зеленський зателефонував до начальника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова після його заяви про можливий наступ російських військ із півночі.

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Він (Буданов) сказав, що трішки не так його зрозуміли, — розповів президент журналістам на пресконференції.

На його думку, і думку військового керівництва, на Харківщині зроблена серйозна робота, щоби унеможливити потужний наступ московитів з півночі.

За словами глави держави, ЗСУ зупинили на цьому напрямку стягнуті з різних ділянок російські війська, і це унеможливило наявність сильного угрупування з іншого боку.

Це те, що я маю від розвідок різних нашої держави, — зазначив Зеленський.

13 липня керівник Головного управління розвідки МОУ Буданов в інтерв’ю NV прокоментував загрозу наступу російських військ з півночі словами:

Скажімо так: проблеми є, вони мають тенденцію до загострення. Катастрофи нема, але не побачити проблем не вийде. Я вже казав комусь із західної преси: хороших новин у мене в цьому році багато не буде, на жаль.

Він не став уточнювати, про які напрямки на півночі може йтися.