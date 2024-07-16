На фронте за сутки произошло 119 боестолкновений. Фото: Генштаб

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Ракурс

На фронті в Україні 15 липня відбулося 119 бойових зіткнень.

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Росіяни на низці напрямків активно залучали авіацію. Найважче українським захисникам було на Покровському напрямку — там було відбито 31 штурмову дію. На Харківському напрямку відбулось 18 бойових зіткнень біля Вовчанська та Глибокого. Росіяни 17 разів намагались захопити укріплення українських бійців в районах Красногорівки, Парасковіївки та Карлівки на Курахівському напрямку. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

На Торецькому напрямку противник штурмував 14 разів й концентрував зусилля у бік Нью-Йорку та Північного. По сім штурмів було відбито на Сіверському та Времівському напрямках. Шість разів за добу ворога зупиняли на Краматорському напрямку.

П’ять атак було відбито на Куп’янському напрямку та по три атаки — на Оріхівському та Придніпровському напрямках.

У Генштабі додали, що в понеділок авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони нанесли ураження по 11 районам зосередження особового складу, пункту управління, двом засобам ППО, РЛС та станції РЕБ противника.

Загалом від початку повномасштабної війни втрати рф складають вже понад 561 тис. солдатів, офіцерів та найманців. Вчора українські захисники ліквідували ще 1 тис. 110 окупантів, спопелили 13 танків, 36 бойових броньованих машин та 44 артилерійських систем.