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Ракурс
Прогноз Укрэнерго – во время вечернего пика потребления отключат четыре очереди одновременно

Прогноз Укрэнерго — во время вечернего пика потребления отключат четыре очереди одновременно

16 июл 2024, 18:32
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У середу, 17 липня, в Україні графіки відключень світла діятимуть протягом усієї доби.


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Про це повідомили в Укренерго.

З 00.00 до 6.00 будуть застосовувати дві черги відключень одночасно.

З 17.00 до 22.00 — чотири черги, в інші години — три черги.

З 00.00 до 6.00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень.

Найбільше відключень буде під час вечірнього піка споживання, коли залучать чотири черги відключень одночасно.

Источник: Ракурс


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