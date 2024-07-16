Прогноз Укрэнерго – во время вечернего пика потребления отключат четыре очереди одновременно

https://racurs.ua/n197352-prognoz-ukrenergo-vo-vremya-vechernego-pika-potrebleniya-otkluchat-chetyre-ocheredi-odnovremenno.html

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У середу, 17 липня, в Україні графіки відключень світла діятимуть протягом усієї доби.

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Про це повідомили в Укренерго.

З 00.00 до 6.00 будуть застосовувати дві черги відключень одночасно.

З 17.00 до 22.00 — чотири черги, в інші години — три черги.

З 00.00 до 6.00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень.

Найбільше відключень буде під час вечірнього піка споживання, коли залучать чотири черги відключень одночасно.